Vandaag zullen wolkenvelden het Limburgse weerbeeld vaak domineren. Het blijft overwegend droog maar in de loop van de dag zullen er ook een aantal buien van noordwest naar zuidoost over onze provincie trekken. Doorgaans zijn dat lichte buien welke tevens van korte duur zullen zijn. Niet overal in Limburg hoeft het nat te worden terwijl het in sommige regio’s mogelijk niet bij één bui zal blijven.