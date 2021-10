Lommel SK nog steeds zonder Sales

Nieuwkomer Arthur Sales (niet speelklaar) ontbrak nog steeds, net zoals Stijn Wuytens (lies) en Laurent Lemoine (kaak). Zondag om 16 uur speelt groen-wit thuis tegen rode lantaarn Moeskroen.

Bij de internationals geraakte Daniel Arzani niet van de bank bij Australië tegen Oman. De Socceroos wonnen in Qatar met 3-1. Dinsdag speelt Australië in en tegen Japan. Kolbeinn Thordarson komt dan ook in actie met Jong IJsland tegen Jong Portugal. Jesper Tolinsson speelt deze week met Jong Zweden een oefenwedstrijd tegen Jong Mexico en een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Italië. Juho Talvitie is op pad met de U17 van Finland. De flankaanvaller kwam zondag negentig minuten in actie in een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Bosnië: 1-1. Woensdag staat nog Gibraltar op het menu. De transfervrije doelman Tomas Svedkauskas tekende in zijn thuisland bij het Litouwse DFK Dainava.