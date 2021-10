Peter en de debuterende Jarno Steegmans pakten 30 WK-punten in Tsjechië. — © smxpics.be

Een paar WK-puntjes sprokkelen, zodat de naam Steegmans/Steegmans voor eeuwig in de tabellen zou staan. Dat was het doel van Peter (48) en zijn debuterende zoon Jarno (18) in Tsjechië. De Genkenaars verrasten vriend en vijand met een negende plaats, goed voor 30 WK-punten.