Buatu scoort zijn eerste goal voor Angola

De centrale verdediger legde in blessuretijd de eindstand vast in de WK-kwalificatiezege tegen Gabon: 3-1. Het was zijn eerste interlandgoal. Maandag staat er opnieuw een onderling duel geprogrammeerd. Met drie van de zes kwalificatiewedstrijden achter de kiezen staat Angola derde in de groep met drie punten. Dat zijn er twee meer dan hekkensluiter Gabon en vier minder dan groepsleider Egypte.