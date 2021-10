Lewis Hamilton gefrustreerd na slecht getimede pitstop en verloren leidersplaats: “Ik had beter mijn instinct gevolgd”

Lewis Hamilton moest zondag na de GP van Turkije zijn leidersplaats in het F1-kampioenschap afstaan aan Max Verstappen. Hamilton eindigde vijfde in Turkije, al had er meer ingezeten. De Brit reed op een derde plek, maar door een slecht getimede bandenwissel verloor hij alsnog twee plaatsen.

“Ik had mijn instinct moeten volgen, daarom ben ik gefrustreerd”, vertelde Hamilton, die niet akkoord was met de tactiek van zijn ploeg. “Maar ik luisterde omdat we als team werken, en zij zeiden dat ik naar binnen moest. Als je acht ronden voor de finish nog een bandenwissel doet, dan heb je amper de tijd om die nieuwe banden goed te gebruiken. Het is wat het is, we zullen hieruit leren”, aldus een teleurgestelde Lewis Hamilton.