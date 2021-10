Dode en veertien gewonden bij schietpartij in Amerikaanse bar

Bij een schietpartij in een bar in St. Paul, in de Amerikaanse staat Minnesota, zijn één dode en veertien gewonden gevallen. Dat melden Amerikaanse media op gezag van de lokale politie.

De schietpartij gebeurde iets na middernacht lokale tijd, in de nacht van zaterdag op zondag, in een drukke bar. Een vrouw, een twintiger, kwam daarbij om het leven. Veertien anderen zijn naar lokale ziekenhuizen overgebracht voor verzorging. Niemand zou in levensgevaar zijn, blijkt uit een politieverklaring waarover zender NBC bericht.

De politie trof een “chaotische scene” aan toen ze aan de bar aankwam, aldus de politie van St. Paul. Volgens eerste elementen zouden er meerdere schutters geweest zijn. “We hebben de beste speurders in het land, we zullen niet stoppen tot we de mensen vinden die verantwoordelijk zijn voor deze waanzin”, klinkt het nog.