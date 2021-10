Waalse school moet schoolreis naar New York annuleren na klachten van tientallen ouders

Een school in Namen krijgt forse kritiek omdat ze een schoolreis wilde organiseren naar New York. Die kost 2.000 euro, een bedrag dat voor heel wat ouders moeilijk neer te tellen is. De reis is daarom geannuleerd. Dat meldt RTL.

Het is een vader uit Namen, die anoniem wenst te blijven, die de kat bij RTL de bel aanbond. Hij verslikte zich in zijn koffie toen hij zag welke schoolreis het Koninklijk Atheneum van Namen zou organiseren. Een zes dagen durende reis naar New York met vijf overnachtingen, die de ouders liefst 2.000 euro zou kosten.

“Dat is totaal ondoordacht en ongepast”, zegt de man. “Waarom zo ver? Voor gezinnen met meerdere kinderen of een laag inkomen is dat niet te doen. Ook op ecologisch vlak is dit niet verstandig.” Wat hem nog niet zint: de reis is verplicht. “We hebben geen andere keus dan te aanvaarden.”

Er kwam heel veel kritiek, en dus besliste het atheneum om de reis niet te laten doorgaan. Géraldine Kamps, woordvoerster van het Waalse ministerie van Onderwijs, licht toe bij RTL. “120 leerlingen moesten gaan en tientallen ouders hebben zich verenigd en dat aangevochten. De directie heeft daarom de verstandige beslissing genomen om terug te komen op haar beslissing. Ze had die reacties niet verwacht.” In de plaats zal een andere schoolreis georganiseerd worden. Dichter bij huis en minder duur.