Klimaatactivisten gaan opnieuw acties houden op vrijdag, tegen de zin van minister Weyts

Naast de grote klimaatmars van zondag in Brussel staan er de komende weken ook opnieuw “spijbelacties” gepland. Dat heeft Anuna De Wever, een van de gezichten van de Belgische klimaatbetogingen, zondag aangekondigd. Dat is niet naar de zin van onderwijsminister Ben Weyts. “Spijbelen is altijd verkeerd”, zegt hij.

Meer dan 80 organisaties organiseerden zondag een nieuwe klimaatmars in de hoofdstad. Na anderhalf jaar in hun kot door de coronacrisis, gingen de organisatoren #backtotheclimate om een krachtig signaal te geven aan de politiek. Volgens de politie waren er 25.000 deelnemers, de organisatie telde er 70.000. “Het belangrijkste is dat we terug zijn, met heel veel verschillende organisaties”, klinkt het bij de Klimaatcoalitie.

Van 31 oktober tot 12 november vindt in Glasgow de klimaattop van de Verenigde Naties (COP26) plaats. Om de druk op de ketel te verhogen, komen ook de wekelijkse spijbelacties de komende weken terug, aldus Anuna De Wever. De eerste staat gepland op 22 oktober in Gent en in Louvain-la-Neuve. “Als we de regels breken, is er meer aandacht voor de actie, en dus meer aandacht voor het klimaat”, klinkt het.

Hele wereld

De actie valt samen met acties over heel de wereld, voegt Simon Sterck van Youth for Climat toe. Hij benadrukt dat hij vooral hoopvol wil zijn. “Er is zoveel pessimisme over het klimaat, maar elke 0,1 graad klimaatopwarming die we kunnen vermijden, betekent meer leven.” Hij benadrukt dat het klimaat al meer op de agenda staat dan vroeger, maar dat de beloftes nu moeten uitgevoerd worden op een positieve manier. “Zoals Greta Thunberg zei, met alleen blabla gaan we er niet komen.”

© BELGA

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is niet tevreden met de aangekondigde acties. “Er is tijdens de coronacrisis al genoeg lestijd verloren gegaan. Eén van de lessen van corona is nu net dat minder lestijd ten koste gaat van de meest kwetsbare leerlingen. Bovendien bewijst de betoging van vandaag dat je helemaal niet moet spijbelen om aandacht te krijgen voor het klimaat. Spijbelen is sowieso altijd een verkeerd antwoord, maakt niet uit voor welke eerbare zaak.”