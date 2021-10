Kersvers leider Max Verstappen grapt na GP van Turkije zonder duels: “Was lastig om wakker te blijven”

Max Verstappen heeft zondag met een tweede plaats in de Grand Prix van Turkije de leiding in de WK-stand heroverd op Lewis Hamilton, die als vijfde over de finish kwam. Het verschil tussen beiden titelkandidaten is nu zes punten.

“Het was niet gemakkelijk vandaag. De baan was heel nat en ik moest continu op mijn banden letten, waardoor ik niet kon pushen”, aldus Verstappen, die luid bejubeld werd door de Turkse fans. “Ik ben heel blij met deze tweede plaats. Het is makkelijk om in zo’n race een fout te maken en weg te vallen. Wat het moeilijkste was? Het was lastig om wakker te blijven”, grapte Verstappen, die gezien de omstandigheden natuurlijk goed moest opletten, maar voor de rest eigenlijk geen enkel duel uitvocht op de baan. “Nee, geintje. Zoals gezegd, het was heel glad.”

Bottas

Valtteri Bottas reageerde dan weer verheugd op zijn eerste overwinning van het seizoen. “Eindelijk, het heeft even geduurd”, concludeerde de opgeluchte Fin, die vorig jaar in september in Rusland voor het laatst een GP won. “Dit was een van mijn beste races ooit. Ik was continu in control. Het liep eigenlijk heel soepel, terwijl de omstandigheden natuurlijk vrij lastig waren.”