CD&V-voorzitter Coens gewonnen voor korting of cheque om stijgende energieprijzen op te vangen

Het kernkabinet zit zondag opnieuw samen over de begroting. Een van de dossiers waarover de ministers zich buigen is dat van de stijgende energieprijzen. Verschillende pistes liggen op tafel. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) is voorstander van een verlenging van het utgebreide sociale tarief, dat normaal gezien geldt tot eind dit jaar. Er is ook sprake om de meerwinst van de btw niet terug te laten vloeien naar de schatkist, maar wel naar de gezinnen en de bedrijven. Hoe dat precies moet gebeuren, is echter nog niet duidelijk. De PS kwam eerder al met het voorstel van een energiecheque van 100 euro per gezin. Dat viel echter op een koude steen bij de andere partijen.

Maar CD&V-partijvoorzitter Coens is dus niet tegen. “Uitgebreide sociale tarieven moeten de mensen door de winter helpen. Maar we moeten ook kijken wat we kunnen doen voor mensen die net buiten de sociale tarieven vallen, want die hebben ook een probleem”, zei Coens, die pleitte voor een korting of een cheque. Een bedrag wilde de CD&V voorzitter daar niet op plakken, dat laat hij over aan wie rond de begrotingstafel zit.

Gewone mens

Coens zei voorts nog over de begrotingsbesprekingen dat het voor de CD&V “belangrijk is dat de gewone mens die door die coronacrisis gegaan is niet de klos is van het geheel. Dat die voelen dat ze gesteund worden in deze bespreking. Ze hebben het moeilijk met hun energiefactuur, ik wil niet dat tekorten op de begroting op hen afgewenteld worden. Mensen die werken moeten wat overhouden en een goed leven kunnen leiden. En dat is voor ons het uitgangspunt.”

Coens verklaarde zich daarnaast een voorstander van de verhoging van de sociale bijdrage voor topsporters en is ook gewonnen om het fiscaal voordeel voor de aankoop tweede woning af te schaffen. De CD&V-voorzitter lijkt geen tegenstander van de vierdagenweek, een van de voorstellen over de arbeidsmarkt, en vindt tot slot dat wat betreft langdurig zieken Vlaanderen “zijn eigen koers moet kunnen varen”.