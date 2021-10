Omdat hij ervan uitging dat de fiscus zijn belastingbrief correct had ingevuld, verloor Raf Vanheusden 1.500 euro in drie jaar. — © Tom Palmaers

Bilzen

Omdat hij ervan uitging dat de overheid zijn belastingbrief correct had ingevuld, diende Raf die jaar na jaar zo in. Tot een bevriende boekhouder voor hem uitrekende dat hij zo 500 euro per jaar misliep.