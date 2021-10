Kernkabinet zet onderhandelingen over begroting verder

Het kernkabinet van de federale regering zit sinds zondagmiddag opnieuw samen om te zoeken naar een akkoord over de begroting van volgend jaar, een oplossing voor de energiefactuur, investeringen en hervormingen op de arbeidsmarkt. Of ze de oefening zondag helemaal rond krijgen, is koffiedik kijken, al lijkt dat optimistisch.

Premier Alexander De Croo en zijn topministers besteedden zaterdag veel tijd aan de arbeidsmarkt. Zondag zullen de discussies onder meer gaan over investeringen en het relanceplan, maar ook digitalisering en klimaat, stelde vicepremier Vincent Van Peteghem (CD&V) bij zijn aankomst aan de Wetstraat 16.

In de omgeving van de onderhandelaars valt te horen dat er best nog wat terrein af te leggen valt. Er is al vooruitgang geboekt, maar er moeten ook nog knopen worden doorgehakt op verschillende domeinen. En tijdens een begrotingsoefening moeten traditioneel alle puzzelstukken op het einde in elkaar passen. Met andere woorden: er is pas een akkoord als er over alles een akkoord is.

“Het doel blijft naar een akkoord te gaan”, stelde staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld). “Er zijn nog veel zaken om in rekening te brengen. Er zitten zeven partijen rond de tafel en iedereen wil zijn accenten leggen, maar er is geen blokkering.”

De deadline voor een akkoord is dinsdagmiddag. Dan legt de premier zijn beleidsverklaring af in het parlement.