Bart Swings eindigt als vijfde op 1.500 meter bij schaatstest in Inzell: “Het is er weer wat inkomen”

Op de tweede dag van de internationale testwedstrijden in Inzell is Bart Swings als vijfde geëindigd op de 1.500 meter. Swings klokte zondag in de hal van het Beierse schaatsoord een tijd van 1:47.243.

De overwinning ging naar de Nederlander Jan Blokhuijsen, die 1:46.579 noteerde. Blokhuijsen werd gevolgd door zijn landgenoot Jordy van Workum (1:46.968) en de Noor Odin By Farstad (1:47.043). Er verschenen voor de 1.500 meter liefst 52 schaatsers aan de start.

“Het waren duidelijk de eerste wedstrijden”, aldus de Leuvenaar. “Het is weer wat inkomen. Maar er zaten zeker positieve punten aan. De werkpunten moet ik gebruiken voor de komende periode.”

Blokhuijsen en Swings maken deel uit van het Team IKO, dat net als een groot aantal andere schaatsploegen een trainingskamp in Inzell heeft opgeslagen. Het Luftkurort met superfrisse lucht op bijna 700 meter boven de zeespiegel wordt als een ideale plek gezien om zich voor te bereiden op het olympisch seizoen. Zaterdag had Swings de drie kilometer gewonnen.

Stien Vanhoutte werd in 40.657 seconden negende op de 500 meter. Snelste sprintster was de Poolse Andzelika Wojcik in 37.647. “Het kon beter, maar we zitten nog volop in een trainingsperiode”, aldus de Belgische sprintster.