Eric Goens draait docu over Sihame El Kaouakibi

Wanneer de docu over Sihame El Kaouakibi precies te zien zal zijn, is nog niet bekend.

Hoewel Eén zich nog niet wil uitspreken over uitzenddata, bevestigt de zender dat Eric Goens momenteel bezig is met een documentaire over Sihame El Kaouakibi (35). De Open Vld-politica kwam afgelopen maart in een mediastorm terecht toen ze ervan verdacht werd fraude gepleegd te hebben met subsidiegeld. Ze zou een half miljoen euro aan subsidiegeld (voor onder andere haar dansproject ‘Let’s Go Urban) en een ongeveer even groot bedrag van prive-investeerders voor eigen belang hebben gebruikt.

Sindsien houdt El Kaouakibi zich stil in de media. In het Vlaams Parlement vertegenwoordigt ze Open Vld niet meer, ze zetelt als onafhankelijk volksvertegenwoordiger. Ze brengt al enkele maanden met thuis door met ziekteverlof.