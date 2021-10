LIVE. Volg hier de eerste klimaatmars in twee jaar

Deze mars vindt plaats op een zondag, maar ze kondigt wel de herstart aan van de klimaatoptochten op vrijdag. Mét klimaatspijbelaars dus, zo zei Anuna De Wever in De Zevende Dag. "We gaan zeker acties blijven doen op vrijdag. Als we de regels breken, dan is er meer aandacht voor de actie, en dan is er meer aandacht voor het klimaat."

De mars op zondag moet ook werkende mensen de kans geven om deel te namen. "Zeker ook de mensen die door corona te vaak niet konden gaan werken. Voor deze optocht op zondag wilden we graag meewerken met de Klimaatcoalitie."

De Wever haalde nog aan dat het "tijd is voor een economische revolutie". "We hebben het over een crisis. Het is tijd voor een systeemverandering met radicale actie. Het gaat over het einde van de mensheid", zei ze.