Door de zeges tegen respectievelijk Hasselt en Moeskroen slaan maximumleiders Borgloon en Halle-Gooik een kloof van zes punten met het achterveld. Vrijdag staan de twee leiders bij de elite oog in oog. In tweede nationale B boekten Hoeselt, Houthalen en Meeuwen deugddoende zeges en blijven Wellen en Koersel-Ham - dat nu rode lantaarn is - een beetje op de sukkel.