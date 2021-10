De raveparty ging door in de voetgangerstunnel onder de Europalaan in Genk-Centrum. — © CN

Met 450 jongeren in een uitverkocht jeugdcentrum Rondpunt 26, 250 in de secret raveparty in de tunnel onder de Europalaan en nog eens 500 in de reguliere cafés ziet het er naar uit dat het nieuw belevingsconcept ‘Hete Kolen’ in Genk haar start niet heeft gemist.