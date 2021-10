Voeren

Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat zich aan het Hoeneveldje in Voeren een Gallo-Romeinse nederzetting bevond. Het onderzoek werd uitgevoerd omdat een projectontwikkelaar er woningen bouwt. Archeologen onderzochten de gevonden voorwerpen die nu in het kader van de week van de archeologie getoond werden aan de leerlngen van de eerste graad van het middelbaar onderwijs in ’s-Gravenvoeren in het kader van de lessen geschiedenis.