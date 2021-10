Adele verrast fans met stukje nieuwe single tijdens Instagram live

Adele heeft haar fans verrast met een eerste Instagram live stream. Ze beantwoordde openhartig hun vragen, maar liet ook een stukje van haar eerste nieuwe single in bijna zes jaar horen. Tegen alle verwachtingen in, ook van haar management. “Hier krijg ik problemen door”, zei ze lachend.

Na jaren van stilte komt op 15 oktober ‘Easy On Me’ uit. Een paar dagen geleden liet Adele (33) al een paar seconden van de intro van de videoclip zien, maar nu kregen fans ook een stuk zang te horen. Adele deed dat zaterdag tijdens een Instagram live stream. Haar eerste, onaangekondigd.

Ze vertelde er over haar nieuwe album, dat volgens de geruchtenmolen ‘30’ gaat heten. Waarover het zal gaan? “Over scheiden, schat, over scheiden”, antwoordde ze lachend op een vraag. Eerder dit jaar werd de scheiding met haar ex Simon Konecki uitgesproken.

Maar ze zei ook dat het goed met haar ging, toen iemand vroeg hoe het was met haar mentale gezondheid. “Mijn mentale gezondheid is op dit moment erg goed”, zei ze. “Ik neem het dag per dag en hou me bezig met de dingen wanneer ze zich voordoen. Het helpt me om me beter te voelen als ik mijn tijd neem om muziek te schrijven. Het is therapeutisch geweest. Ik heb er dingen uit gekregen die ik niet luidop wilde zeggen of over wilde praten.”