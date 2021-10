Eerst komen de senioren aan ’t bod, later ook de 12-jarigen die nog geen prik kregen. — © Nico Meens

‘s-Gravenvoeren

Op 13 oktober tussen 13.30 en 18.30 uur, organiseert de gemeente Voeren samen met de eerste lijns zone Oost-Limburg (Tongeren), een vaccinatiemoment in de raadzaal van het gemeentehuis in ’s-Gravenvoeren. Alle inwoners van de gemeente ouder dan 85 jaar hebben reeds een uitnodiging in de bus gekregen voor een derde vaccinatie