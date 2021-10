SINT-TRUIDEN

Bistro Posterijen in de Stapelstraat in Sint-Truiden is het vandalisme beu. De diefstal van de terrasstoelen zaterdagochtend is de druppel die de emmer doet overlopen. “Wij moeten elke dag hard werken om de zaak rendabel te houden en dan maak je dit mee”, zegt de jonge zaakvoerster Stefanie Joris.