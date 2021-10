Het jarenlange goudhaantje van de zondagavond is een jarenlange stalker van meerdere vrouwen. Althans, dat is de conclusie van het gerecht, na tachtig verhoren à charge en à decharge. Woensdag en donderdag buigt de rechtbank zich over schuld of onschuld. Bart De Pauw versus (minstens) dertien vrouwen, in een rechtszaak die schijnbaar niemand wilde.