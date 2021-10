Wat een mokerslag! Tyson Fury mept Deontay Wilder totaal KO en behoudt zijn wereldtitel na fantastische bokskamp

De Britse bokser Tyson Fury behoudt zijn WBC-wereldtitel bij de zwaargewichten. Zaterdagavond versloeg hij in Las Vegas voor de tweede keer Deontay Wilder, met KO in de 11e ronde. Het werd een spectaculair gevecht, waarin Fury zelf twee keer neerging, in de vierde ronde, en Wilder drie keer, in de derde, tiende en uiteindelijk KO in de 11e ronde.