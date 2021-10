En daar is nummer 112: Cristiano Ronaldo weet maar van geen ophouden en blijft scoren voor Portugal

Vlak na rust verdubbelde verdediger José Fonte de score. Hiermee wordt de 37-jarige Fonte de oudste doelpuntenmaker ooit voor Portugal. Hij snoept zo het record af van ex-collega Ricardo Carvalho, eveneens een centrale verdediger. In de blessuretijd zette André Silva de 3-0 eindstand nog op het bord.

Portugal-Qatar was overigens een wedstrijd van de records, want Ronaldo speelde zijn 181ste interland. CR7 steekt zo Sergio Ramos voorbij en is nu de Europese speler met het meeste interlands achter zijn naam.

