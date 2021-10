Frans bondscoach Didier Deschamps waarschuwt voor finale tegen Spanje: “Ervaring biedt geen garantie”

“Als jullie ons de favoriet vinden, is dat jullie goed recht, maar we gaan onszelf dat etiket niet opkleven. De kern is verjongd, al blijven er wel voldoende ervaren rotten over. Frankrijk heeft heel veel ervaring, maar dat geeft ons geen garanties zondag. We zullen alle zeilen moeten bijzetten in onze jacht op de titel. Het team toonde in de halve finale tegen België een enorme mentale weerbaarheid.”

Ook aanvoerder en doelman Hugo Lloris stond de pers te woord. “De prestatie tegen België bezorgde ons een heel goed gevoel. We hebben ons vertrouwen herwonnen na enkele lastige maanden. We kijken uit naar de finale. Het is en blijft een te behalen trofee.”

© HANDOUT via REUTERS

Ook de terugkeer van Karim Benzema kwam ter sprake. “Het was een belangrijk element voor ons, zijn statistieken spreken voor zich. Hij is een van de besten ter wereld, het is een ware eer om met hem te spelen en te trainen.”

Luis Enrique: “Weinig ervaring, maar in voetbal kan alles”

Ook Spaans bondscoach Luis Enrique stond zaterdag de pers te woord. “Het volstaat om naar de Franse basiself te kijken, die bestaat uit referentiespelers bij hun clubs. Het ontbreekt ons nog wat aan ervaring, maar in voetbal kan alles. We gaan proberen de bal in eigen rangen te houden en uitgaan van onze eigen sterktes. We zullen klaar zijn, met het nodige respect voor de wereldkampioen. We willen onze prestatie van de halve finale herhalen”, benadrukte de selectieheer.

“De kwaliteit van het trio Kylian Mbappé, Karim Benzema en Antoine Griezmann staat buiten kijf. Ze kunnen met hun kwaliteiten een match doen kantelen. We denken er evenwel niet aan om van speelstijl te veranderen. We versloegen met Italië woensdag het beste team van Europa en nu kijken we de regerende wereldkampioen in de ogen. Er is geen betere motivatie dan dat. We weten dat het moeilijk wordt, maar leven er ontspannen naartoe”, vervolgde Enrique zijn uitleg.