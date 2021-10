“Het blijft droog met veel zonneschijn”

De temperatuur loopt in Limburg op naar een maximum rond 16 of lokaal 17°C. Doordat het zo goed als windstil blijft zal de warmte in de zon goed voelbaar zijn.

In de loop van de avond komt er vanuit het westen stilaan meer hoge tot middelhoge bewolking opdagen.

Gedurende de nacht naar maandag krijgen we afwisselend opklaringen en wolkenvelden. De temperatuur zakt afhankelijk van de bewolkingsgraad naar een minimum tussen 7 en 10°C. Hoe sterker het afkoelt hoe groter de kans op vorming van mistbanken. De wind waait zwak uit het westen tot noordwesten.

Bekijk hier het weerbericht van de komende dagen.