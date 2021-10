Carrasco reageert scherp: “Wij hebben het gevoel dat jullie niet meer in ons geloven”

Na het pijnlijke verlies tegen Frankrijk hadden de Rode Duivels nog weinig zin in de troostfinale tegen Italië. De groep heeft ondertussen de knop omgedraaid. Yannick Carrasco (28) richt zijn vizier op het WK 2022 in Qatar en is overtuigd dat dit België daar nog een trofee kan pakken. “We hebben nog steeds een mooie ploeg.”

Donderdagavond na de halve finale dropen de meeste Rode Duivels ontgoocheld af. Ze waren naar Italië gekomen om de Nations League te winnen en dat mislukte na een barslechte tweede helft tegen Frankrijk. De Belgische media en de fans waren keihard: de net-niet-generatie. Dat kwam hard aan bij de Duivels. “Het was wel tegen wereldkampioen Frankrijk”, stelt Yannick Carrasco.

Klopt, maar geloven jullie zelf nog dat jullie het WK in Qatar kunnen winnen?

“Ja, wij geloven in onszelf, maar ik zal de vraag omdraaien. Geloven jullie nog in ons. Wij hebben het gevoel dat dat niet meer zo is. Wat hadden de media gezegd als we het wel gehaald hadden tegen Frankrijk? Dat kon. (door de afgekeurde goal van Lukaku, red) We hebben nog steeds een heel mooie ploeg. Wat denken jullie?”

Als elke speler in topvorm is kan het misschien nog. Maar velen onder jullie worden ouder.

“Kijk naar Italië. Zij werden Europees kampioen met Chiellini achteraan. Die is niet meer van de jongsten (37, red) en was heel belangrijk.”

Eden Hazard is wel alweer geblesseerd. Hoe schat jij dat in?

“Voor hem is dat niet gemakkelijk. Hij was een goeie match aan het spelen tegen Frankrijk en Eden is een belangrijke speler. Mentaal is het zwaar als je dan weer uitvalt, maar wij staan achter hem. We hopen dat hij snel weer op het veld staat en weer de Eden Hazard van vroeger wordt.”

Voor jullie begint nu dus de voorbereiding op Qatar?

“We willen zo goed mogelijk zijn in Qatar. Het is nog ruim een jaar voor dat WK begint, maar bij een nationale ploeg gaat een jaar héél snel. Veel matchen zijn dat niet en dus moeten we elke wedstrijd gebruiken. De coach heeft ons dat ook gezegd en hij heeft gelijk. Hij wil ons verbeteren richting Qatar.”

© ISOPIX

Thibaut Courtois had donderdag geen zin om die troostfinale te spelen. Jij wel?

“Iedereen was kwaad na de match. We rekenden op die finale en dan lijkt het niet boeiend om derde of vierde te worden. Maar we zijn ook professionals. Je moet kunnen verliezen en incasseren maakt deel uit van ons beroep. Dan moet je opveren en je richten op de volgende wedstrijd. Ik wil spelen en niemand in deze groep wil die kleine finale verliezen. “

Begrijpen jullie nu al wat er fout liep na die 2-0 tegen Frankrijk?

“Tja, in voetbal kan alles gebeuren. We hadden controle, maar Frankrijk begon ook met een andere ingesteldheid aan de tweede helft. Ze verdedigden in groep en gingen ook aanvallen in groep. Ze joegen op die 2-1 en toen namen bij ons de emoties de overhand. We begonnen te twijfelen, leden onnodig balverlies. We verloren de concentratie en speelden niet meer volgens de richtlijnen van de coach. De vermoeidheid sloeg ook wat toe.”

Er valt geen peil te trekken op dit België?

“Jawel, het echte België is het België van de eerste helft. Toen toonden we kwaliteit, speelden we hoog, recupereerden we snel de bal bij balverlies en waren er goeie passlijnen. Alleen deden we na de rust alleen maar het omgekeerde. Daar moeten we leren om intelligenter te zijn, furieuzer ook. Dan moet je maar eens een stevige fout maken als dat nodig blijkt. Als die details, die zaken goed zitten kan er nog veel.

© ISOPIX

Willen jullie in die troostfinale revanche nemen op Italië voor de EK-uitschakeling?

“Revanche? Zo zou je het kunnen stellen, maar de sfeer in deze match zal toch anders zijn. Het is geen wedstrijd waarin een team kan doorstoten zoals op het EK. De winnaar heeft geen trofee, de verliezer is niet geëlimineerd. Het is voor de derde of vierde plek, maar oké…Italië speelt voor hun publiek, is Europees kampioen en heeft veel ervaring. Het wordt nog een mooie match.”

Op het EK mocht jij tegen Italië niet invallen. Iedereen verwachtte jou wel als offensieve joker, maar Martinez koos bij de achterstand voor de defensievere Praet.

“Ik verwachtte me aan die opmerking. Wat kan ik daarover zeggen? In de eerste plaats was ik triest door de uitschakeling. Ook toen geloofden we dat België dat EK kon winnen. Daarnaast was ik ook triest omdat ik in die kwartfinale geen enkele inbreng had en de ploeg dus niet had kunnen helpen om de uitschakeling te vermijden.”

Als linkerflankspeler kun jij de Duivels nog veel bijbrengen, zo bewees je in de eerste helft tegen Frankrijk.

“Dat moeten jullie maar uitmaken. Jullie mogen mijn statistieken en mijn prestaties inschatten. Ik speelde zowel bij de Duivels als bij mijn club al veel matchen op die positie.”

Is het tegen Italië tijd om wat jonge spelers te integreren?

“Goh, dat is mijn taak niet. Dat moet je vragen aan de bondscoach. Ik weet wel dat iedereen die op het veld staat alles zal geven.”

