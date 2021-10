Belgische motorrijder Xavier Siméon pakt wereldtitel in uithouding

Onze landgenoot Xavier Siméon (Suzuki GSXR 1000) heeft zich zaterdag in het Tsjechische Most verzekerd van de wereldtitel in het uithoudingskampioenschap FIM EWC, samen met zijn Franse teamgenoten Gregg Black en Sylvain Guintoli. Het is de tweede wereldtitel voor de 32-jarige Brusselaar, de eerste in het uithoudingskampioenschap, na die in de Superstock 1000 in 2009.