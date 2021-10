Zitten we in de laatste rechte lijn in de verdwijningszaak rond de Britse peuter Madeleine Maddie McCann? Als het van de Duitse openbaar aanklager afhangt wel: Duitse speurders zijn er “honderd procent van overtuigd” dat Christian Brückner, de 44-jarige hoofdverdachte in de zaak, haar vermoord heeft. Dat meldt de Britse krant The mirror.