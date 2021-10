Roberto Martínez laat Frans trauma achter zich: “Match geanalyseerd, nu begint een nieuwe cyclus”

Roberto Martinez en Yannick Carrasco hebben zaterdag de pers toegesproken in aanloop naar de troostfinale van de Nations League tegen Italië. Het Franse trauma ligt volgens de bondscoach achter hen: “de cyclus van het WK in Qatar is nu begonnen.”

Roberto Martinez had op zijn persconferentie nieuws over Eden Hazard, Romelu Lukaku en Thomas Foket, die de selectie van de Rode Duivels allemaal hebben verlaten. “Eden en Romelu zijn overbelast. Omdat we hier niet de faciliteiten hebben om goed met hen te werken, zijn ze teruggekeerd naar Tubeke. Daar zullen we hen klaarstomen op hun terugkeer naar hun clubs. Thomas is een andere zaak. Hij heeft een blessure opgelopen in de opwarming voor de match tegen Frankrijk en is terug naar Reims.”

Ook kwam de bondscoach nog even terug op de nederlaag tegen Frankrijk. “In de eerste helft zat al het goeie waaraan we de afgelopen drie jaar hebben gewerkt. De tweede helft heeft daarentegen laten zien dat er nog veel werk op de plank ligt. We zijn nog een afgewerkt product. Onze grootste motivatie is om steeds beter te blijven worden. We hebben de match tegen Frankrijk goed geanalyseerd, maar de dag nadien is er al een nieuwe cyclus begonnen: die van de voorbereiding op het WK in Qatar.”

Wil dat ook zeggen dat de bondscoach tegen Italië jongeren kansen zal geven met het oog op dat WK? “Door het afhaken van Romelu en Eden zal ik sowieso wijzigingen moeten doorvoeren. Maar zoals ik ook al zei, is er een nieuwe cyclus begonnen en gaan we dus jongens klaarstomen. Als ze klaar zijn, zullen ze kansen krijgen. Maar we gaan ook niet veranderen om te veranderen. Jeremy Doku heeft zijn kans gekregen tegen Italië op het EK. Ik schrik er dus zeker niet voor terug om jongeren kansen te geven. Maar wel op voorwaarde dat ze op training laten zien dat ze er klaar voor zijn.”