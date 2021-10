Ploegleider Klaas Lodewyck verklaart offday van Evenepoel: “Een hongerklop waardoor hij niet over zijn toeren kon gaan”

Niet Remco Evenepoel, Julian Alaphillipe of Joao Almeida, maar wel Fausto Masnada was namens Deceuninck - Quick-Step verrassend mee in de finale met Pogacar. “We hadden hem de opdracht gegeven om op de laatste echte klim zijn kaarten op tafel te gooien, maar wel in functie van onze andere drie”, aldus ploegleider Klaas Lodewyck. “Uiteindelijk zat Fausto daar goed in positie en heeft hij gebruikgemaakt van de situatie.”

In de finale zelf viel Masnada uiteindelijk niets te verwijten. “Hij heeft geen steken laten vallen. Julian kon het gat misschien wel dichten in de afdaling, maar dan moest hij net zoals Fausto in het wiel gezeten hebben. Maar als je ziet hij de andere favorieten naar elkaar kijken en niet ronddraaien, zat er eigenlijk niet meer in.”

“Ik heb hem net kort gesproken. Hij zei dat hij niet genoeg gegeten had in het begin. Hierdoor kon hij op de klim waar het gebeurde niet over zijn toeren gaan. Daarna kwam hij er terug wel weer wat door, maar toen was de koers al gereden.” Evenepoel reed inderdaad nog een degelijke koers, want hij finishte uiteindelijk nog als negentiende.

“Ik geloof wel wat hij zegt”, aldus Lodewyck. “Dat hij niet over zijn limiet kon gaan. Misschien een kleine hongerklop en zich uiteindelijk dan toch nog wat heeft kunnen herzetten. Maar goed, het wordt tijd dat het einde van het seizoen nadert, want het is al lang geweest. Het wordt tijd om de batterijen eens op te laden. Remco heeft iedere koers die hij gereden heeft, telkens het beste van zichzelf gegeven.”