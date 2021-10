Beelden tonen hoe Antwerpse dubbeldekker neerstort in Westerschelde

Een dubbeldekker van het Antwerpse vliegtuigmerk Stampe en Vertongen is vrijdag neergestort in de Westerschelde/ Het toestel was vanuit Deurne onderweg naar het vliegveld Midden Zeeland toen het vrijdagnamiddag in de problemen kwam ter hoogte van Ossenisse. De piloot maakte een noodlanding in het water en het vliegtuig sloeg meteen over de kop. Opvarenden van een zeilboot in de buurt filmden het voorval. De piloot bleef als bij wonder ongedeerd.

Hoewel het toestel ondersteboven op het water lag, kon de piloot zich vrij snel bevrijden. Hij kwam er slechts met enkele kleerscheuren vanaf. De piloot is volgens verschillende bronnen een Nederlander uit de verzekeringswereld, maar het vliegtuig, met Brits registratienummer, staat honkvast in een loods op de luchthaven van Deurne. Van daaruit was het, zoals wel vaker, onderweg naar Zeeland. Na de crash werd het toestel geborgen onder begeleiding van de Nederlandse Rijkswaterstaat en weggesleept naar Hansweert.

Wapenschild Berchem

Het is momenteel nog niet duidelijk of het vliegtuig onherstelbaar beschadigd is. Dat zou een spijtige zaak zijn aangezien het gaat om een zeldzame oldtimer van het merk ‘Stampe en Vertongen’ uit Deurne.

Het werd in mei 1951 in dienst genomen door de Aeroclub de Cognac en keerde al in 1965 terug naar België.In april 1972 werd het officieel afgeschreven en verdween het letterlijk uit het zicht. Begin de jaren tachtig werd het gerestaureerd en geregistreerd in Engeland.

De toenmalige eigenaar bracht onder andere het wapenschild van de gemeente Berchem aan op de romp. Hij ging er verkeerdelijk vanuit dat Stampe en Vertongen zijn thuisbasis in Berchem had.