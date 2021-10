Gianluca Brambilla was de allereerste renner die het probeerde in de Ronde van Lombarije. De Italiaan van Trek-Segafredo kwam onderweg echter een gevaarlijke bocht tegen. Er moest 180 graden gedraaid worden rond een rotonde, wat niet zo bijster goed was aangegeven. Gelukkig ging alles goed voor Remco Evenepoel en co. Brambilla raakte uiteindelijk niet weg.