“Sprakeloze” Tadej Pogacar is het winnen nog niet gewend: “Het is gek om het seizoen zo te eindigen”

“Het is gek om het seizoen zo te eindigen. Ik ben sprakeloos”, genoot Tadej Pogacar na afloop nog na van zijn overwinning in Lombardije. Op de flanken van de Passo di Ganda ging de Sloveen ervandoor. Niemand kon echter volgen. “Ik dacht dat er wel iemand mee zou gaan, maar het was zo’n harde race dus ging ik maar solo”, aldus Pogacar.

Uiteindelijk kwam een sterke Fausto Masnada nog aansluiten in de afdaling. “Ik wist dat Masnada de wegen goed kent, dus ik was niet verrast dat hij in de technische afdaling terugkwam. Gelukkig had ik in de sprint nog genoeg over.

Pogacar wint na Luik-Bastenaken-Luik en de Tour de France nu ook de Ronde van Lombardije. “Iedere overwinning is belangrijk, maar ik droom al heel lang om in Lombardije te winnen. Nu doe ik het, crazy.”