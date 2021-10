Afrikaanse superster Tiwa Savage wordt gechanteerd met sekstape

In de video is te zien hoe Savage seks heeft met haar huidige vriend. “Zelf noem ik het geen sekstape”, zei ze vrijdag in een interview op radiozender Power 105.1. “Het is een tape met daarin ikzelf en de persoon waar ik momenteel een relatie mee heb."

De afperser kreeg de opname in handen toen de vriend van Savage die ongewild op Snapchat had gepost. Hij haalde die er snel af toen hij zijn fout inzag, maar op die tijd had de afperser die al gedownload. “Ik heb gehuild toen ik donderdag van mijn manager hoorde dat de opname gelekt was”, zei Savage nog. “Maar ik ga niet toegeven aan de eisen van die afperser. Zelfs als ik zou betalen, heb ik geen enkele garantie dat de beelden niet alsnog zouden uitlekken. Ik ga niemand me laten afpersen omdat ik iets deed dat heel natuurlijk is.”

De 41-jarige Nigeriaanse zangeres, die opgroeide in Londen, bekend werd via de Britse factor van X Factor en in 2018 een MTV Europese Music Award won, komt met het nieuws naar buiten omdat ze de controle over het verhaal kwijt is. “En ik ben zo gek dat ik de tape zelf nog publiek zou kunnen maken. Hier gaat die persoon echt geen geld aan verdienen.” Ook haar vriend wordt er volgens Savage gek van. “Ik ben bang dat het mijn carrière kan schaden, maar ook een negatief effect kan hebben op het opgroeien van haar zesjarige zoon. Ik wil niet dat dit een donkere schaduw hangt over alles waar ik mee bezig ben.”