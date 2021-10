Lionel Messi spreekt zichzelf tegen: voor deze twee stervoetballers zou hij stemmen als Gouden Bal

Kevin De Bruyne (Manchester City) en Romelu Lukaku (Inter/Chelsea) horen daarbij. Nog op de lijst staan Robert Lewandowski (Bayern München), Lionel Messi (FC Barcelona,/PSG), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Nicolo Barella (Inter), Karim Benzema (Real Madrid), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Ruben Dias (Manchester City), Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Bruno Fernandes (Manchester United), Phil Foden (Manchester City), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Jorginho (Chelsea), Harry Kane (Tottenham), N’Golo Kanté (Chelsea), Simon Kjaer (AC Milan), Riyad Mahrez (Manchester City), Lautaro Martinez (Inter), Kylian Mbappé (PSG), Luka Modric (Real Madrid), Gerard Moreno (Villarreal), Mason Mount (Chelsea), Neymar (PSG), Pedri (FC Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United), Mohamed Salah (Liverpool), Raheem Sterling (Manchester City) en Luis Suarez (Atlético de Madrid).

Zesvoudig winnaar Lionel Messi won de Gouden Bal in 2019. Vorig jaar werd de prijs niet uitgereikt na een seizoen dat verstoord werd door de coronapandemie. De Argentijn mag niet op zichzelf stemmen, maar is wel een van de grote favorieten door het winnen van de Copa América.

© AFP

“Het winnen van prijzen is de voorbije jaren belangrijker geworden”, aldus Messi bij RMC Sport. “Zoals het winnen van de Champions League, het EK of de Copa América. Vroeger zochten we eerder naar de speler van het jaar, de beste speler. Nu draait het meer om de winnaars.”

Gek genoeg zou de Argentijn naar eigen zeggen stemmen voor twee spelers die geen grote prijs pakten afgelopen seizoen. “Ik heb twee jongens in mijn team waar ik voor zou stemmen: Neymar en Kylian Mbappé”, klinkt het. “Maar er zijn nog spelers die individueel gezien een geweldig seizoen hebben gehad. Zoals Robert Lewandowski en Karim Benzema. Maar het is moeilijk want wat je op collectieve basis hebt gedaan, betekent meer voor de Ballon d’Or.”

De winnaars van de verschillende trofeeën zullen op 29 november in het Théâtre du Châtelet in Parijs worden bekendgemaakt. De Ballon d’Or, de meest prestigieuze individuele voetbalonderscheiding, wordt sinds 1956 uitgereikt.