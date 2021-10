Britney Spears schrijft een boek over een vermoord meisje dat “vastzit door trauma en pijn”

Britney Spears (39) wordt schrijfster. De popprinses werkt aan een boek over een vermoord meisje dat vastzit in het vagevuur, zo heeft ze aangekondigd op Instagram. Ze kan niemand vertrouwen, en weet niet hoe ze haar vrijheid terug kan krijgen. Pure fictie, uiteraard.

Britney Spears heeft grootse plannen nu haar vader Jamie Spears bewindvoerder af is. Te beginnen met een literaire escapade, zo laat de zangeres weten. “Ik ben een boek aan het schrijven”, meldt ze op Instagram met de nodige hoofdletters en uitroeptekens. Het wordt een verhaal de geest van een meisje. Nadat ze vermoord is, lukt het maar niet om verder te gaan. Drie jaar lang zit ze vast in het voorgeborchte. In het vagevuur “door trauma en pijn uit het verleden”. Met enkel haar spiegelbeeld als venster op de wereld.

Drie jaar lang zit ze gevangen, en weet ze niet wie ze kan vertrouwen. “Maar dan gebeurt er iets. Ze geraakt er weer uit en ze moet een beslissing nemen, of ze terugkeert naar de mensen die haar hebben vermoord of voor een heel nieuw leven kiest”, aldus Britney.

Fans moeten niet veel moeite doen om de parallellen met Britney’s eigen leven te zien. “Een prachtige metafoor”, reageren ze onder het bericht. Na ruim 13 jaar onder voogdij van haar vader te hebben gestaan, werd dat voogdijschap onlangs door een rechter opgeschort. Volgende maand beslist een rechter definitief over het lot van Britney Spears.