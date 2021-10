Zo kan het ook: Jan Bakelants ziet medevluchter een achterpoortje vinden in de strenge UCI-regels

Jan Bakelants ging samen met onder anderen Tim Wellens en Victor Campenaerts op pad in de Ronde van Lombardije. Ook mee in de vlucht van de dag: Chris Hamilton. De Australiër van Team DSM had onderweg wat ballast en bevond zich niet in een afgebakende afvalzone. U weet wel: die nieuwe UCI-regels sinds dit seizoen. Maar daar vond Hamilton wat op. Afwachten of hij er alsnog een boete voor krijgt van de Internationale Wielerunie. Die kan oplopen tot 500 Zwitserse frank.