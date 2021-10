Hasselt

De Stedelijke Basisschool in de Bieststraat in Rapertingen heeft zaterdag officieel de deuren geopend van nieuwbouwlokalen voor de kleuters. “Daarmee wapent de school zich voor de verdere uitbreiding, want de jongste jaren is het leerlingenaantal boven de 400 gestegen”, zegt onderwijsschepen Habib El Ouakili (RoodGroen+).