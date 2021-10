Belgen grijpen in Boedapest naast finales tijdens Wereldbeker zwemmen

Louis Croenen, Jasper Aerents en Sebastien De Meulemeester hebben zich zaterdag op de wereldbekerwedstrijd zwemmen (klein bad) in de Hongaarse hoofdstad Boedapest niet kunnen plaatsen voor een finale.

Op de 50 meter vlinderslag tekende Aerents met een persoonlijk record van 23.75 voor de beste Belgische prestatie in de reeksen. Hij eindigde daarmee als twaalfde. Croenen (23.78) volgde in zijn spoor als dertiende, net voor De Meulemeester (23.82). Dat volstond niet voor een plaats in de finale (met acht). De Hongaar Szebasztian Szabo (22.54) zette de scherpste chrono van de reeksen op de tabellen.

Croenen en De Meulemeester kwamen ook in actie in de reeksen van de 200 meter vrije slag, maar grepen ook daar naast een finaleticket voor de acht snelste zwemmers. De Meulemeester moest vrede nemen met de vijftiende plaats (1:48.17), Croenen eindigde als achttiende (1:48.44). De toptijd in de reeksen kwam op naam van de Australiër Kyle Chalmers (1:43.62).

De wereldbeker zwemmen bestaat dit jaar uit vier manches, waarvan de eerste begin deze maand in Berlijn plaatsvond. Na de manche in Boedapest volgen nog afspraken in de Qatarese hoofdstad Doha (21-23 oktober) en het Russische Kazan (28-30 oktober).