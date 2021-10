Voormalig Iraanse president Banisadr overleden

Abolhassan Banisadr, de eerste president van Iran als islamitische republiek, is zaterdag in een Parijs ziekenhuis overleden. Dat meldt het officiële Iraanse persbureau Irna. Banisadr werd 88.

Na de revolutie van 1979 werd Banisadr in 1980 de eerste president. Na een conflict met een bondgenoot van ayatollah Khomeini werd hij 17 maanden later alweer afgezet. Hij kon het land nog ontvluchten en sindsdien leefde hij in Frankrijk in ballingschap.

Na het afzetten van Banisadr veranderde Iran van een autoritaire democratie, waar geestelijken geen president konden worden, in een theocratie. De macht lag nu bijna volledig bij Khomeini en de presidenten na Banisadr waren vaak bondgenoten van de ayatollah.