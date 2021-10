Kunsttentoonstelling in iconische hoeve Monnikenhof in Herk-de-Stad

De hoeve is eigendom van de familie Kempeneers, maar die is ondertussen verhuisd naar Hasselt. De familie wil de hoeve nu een nieuwe recreatieve functie geven. Het Monnikenhof is een typische Haspengouwse vierkanthoeve. Ze was eerst eigendom van de kloosterorde van de Cisterciënserinnen, maar kwam na de Franse Revolutie in privébezit. De werken worden tentoongesteld in diverse vertrekken van de hoeve: het salon, de vestiaire, ook in de schuur en in de poortgebouw. De expo is vandaag, zaterdag 9 oktober en morgen, zondag 10 oktober te bezoeken van 15 tot 19 uur en ook nog op 16 en 17 oktober, op dezelfde uren. LW