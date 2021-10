Prinses Charlène wéér onder het mes

Prinses Charlène van Monaco wordt vrijdag opnieuw geopereerd in haar thuisland Zuid-Afrika. Volgens haar organisatie The Princess Charlene of Monaco Foundation is het de laatste ingreep voor de prinses voordat ze terug kan naar huis.

Charlène is al sinds mei in Zuid-Afrika. Ze was naar haar thuisland gevlogen voor een korte werkreis, maar kreeg kort na aankomst last van een infectie aan haar oren, neus en keel. De prinses moest toen onder het mes.

Vorige maand werd ze met spoed opgenomen in het ziekenhuis nadat ze was ingestort. De ziekenhuisopname zou met een complicatie van de eerder genoemde operatie te maken hebben. Nu wordt ze dus voor een tweede keer in Zuid-Afrika geopereerd.

Echtgenoot prins Albert zei eerder deze week al dat hij verwachtte dat zijn echtgenote snel terug naar Monaco zou kunnen komen.

