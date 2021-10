LIVE. Wellens, Campenaerts en Bakelants glippen mee in de vlucht van de dag

Vond de Ronde van Lombardije vorig jaar door corona nog in augustus plaats, dan krijgen we deze keer opnieuw een klassieke versie in de herfst. Met weliswaar een totaal ander parcours. Niet van Bergamo naar Como, maar voor het eerst in vijf jaar omgekeerd.

De Sormano, waar Evenepoel vorig jaar zo zwaar viel, wordt geslachtofferd. Maar dat heeft de route, in totaal 239 km, niet makkelijker gemaakt. Onderweg krijgen de renners vijf stevige hellingen voorgeschoteld, met in totaal 4.400 hoogtemeters. Op vijf kilometer van de finish volgt met de Colle Aperto nog een laatste knikje van 1,6 kilometer aan gemiddeld 8%. Primoz Roglic, deze week al de beste in twee Italiaanse semiklassiekers is de absolute topfavoriet. Na hem is het vooral uitkijken naar Remco Evenepoel, Tourwinnaar Tadej Pogacar, Adam Yates en wereldkampioen Julian Alaphilippe.