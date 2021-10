Remco Evenepoel voor zijn comeback in Ronde van Lombardije: “We gaan een spectaculaire koers krijgen”

Veertien maanden na zijn val in de Ronde van Lombardije is Remco Evenepoel zaterdag opnieuw gestart in de Italiaanse klassieker. Met goesting.

“Ik heb er zin in”, stak Evenepoel van wal. “Of ik opnieuw vroeg ga aanvallen? Misschien, maar op een parcours als vandaag kan je jezelf wel eens de das omdoen. Het is enorm zwaar. We moeten de koers afwachten. Als er een team al gaat aanvallen op de eerste beklimming, dan gaat het een lange wedstrijd worden. Je moet de situatie dan inschatten. Het is te gemakkelijk om vooraf plannen te maken. Een koers moet je aanvoelen. We weten dat Primoz Roglic de topfavoriet is, maar elke koers moet gereden worden. De sterkste gaat hier winnen. We gaan een spectaculaire koers krijgen.”

De man uit Schepdaal heeft met Julian Alaphilippe de wereldkampioen aan zijn zijde.

“We rijden altijd goed samen. We zijn goeie vrienden”, klinkt het. “Er zijn nul problemen tussen ons als we koersen, we verstaan elkaar dan ook uitstekend. Het is leuk om hem erbij te hebben. De Belgische fans die hier zijn? Ja, het is plezant dat ze zo voor mij supporteren. Het is speciaal om hier terug te zijn (na zijn val vorig jaar, red.). Ik had vanochtend wel wat gezonde stress. Mijn vertrouwen? Ik barst er niet van, ik ga afwachten hoe het gaat op de eerste klimmetjes. Het weer gaat ook in de kleren kruipen.”