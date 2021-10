András Németh scoor twee keer voor Hongarije U21

In de kwalificatiewedstrijd voor het EK U21 tussen Hongarije U21 en Polen U21 was er een glansrol weggelegd voor András Németh. Met een doelpunt op slag van rust en in het ultieme slot bezorgde de spits van de Genkse beloften Hongarije U21 een punt. Na het laatste fluitsignaal stond er namelijk 2-2 op het scorebord. Németh en zijn ploegmaats sprokkelden na drie wedstrijden vier punten en staan daarmee op de vierde plaats in hun groep. Dinsdag nemen ze het op tegen de ploeg die aan de leiding staat in de poule: Duitsland.(rnl)