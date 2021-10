Naast topfavoriet Roglic zijn er nog heel wat concurrenten voor Remco Evenepoel in Ronde van Lombardije

Remco Evenepoel mag met zijn huidige vorm hopen op een topresultaat in de Ronde van Lombardije, maar het is Primoz Roglic die als dé topfavoriet aan de start verschijnt. En er zijn nog enkele serieuze concurrenten voor ‘de Ket’.

Tadej Pogacar

Zijn allerbeste Tourvorm heeft hij niet meer. Maar wie dinsdag derde wordt in de Tre Valli Varesine en woensdag op de bijzondere lastige aankomst van Milaan-Turijn alleen Roglic, Adam Yates en Almeida moet laten voorgaan, is allesbehalve kansloos in Lombardije. Dat hij de grootste eendagskoersen kan winnen, bewees Pogacar dit jaar al in Luik-Bastenaken-Luik.

Adam Yates

Vierde in de Ronde van Emilia zaterdag, tweede in Milaan-Turijn. De Brit heeft duidelijk zijn zinnen gezet op de Italiaanse slotweek van het wielerjaar. Bewees bovendien met winst in de Classica San Sebastian in 2015 dat hij lastige klassiekers kan winnen en krijgt met onder anderen Geoghegan, Sivakov en Moscon drie ijzersterke ploegmaats in steun. Zei zelf na zijn tweede plaats in Milaan-Turijn: “De conditie is er, ik ga het zaterdag zeker opnieuw proberen.”

Thibaut Pinot

Is naast Mollema, Nibali, Chaves en Dan Martin een van de vijf ex-winnaars van Lombardije aan de start. Pinot won in 2018. Eén probleem: over zijn huidige vorm bestaat enige twijfel. Maandag werd hij in het zog van Evenepoel nog mooi vijfde in de Coppa Bernocchi, woensdag in Milaan-Turijn gaf hij dan weer op. Moet bovendien het kopmanschap bij Groupama-FDJ delen met Gaudu.

Vincenzo Nibali

De frisheid van zijn beste jaren heeft de 36-jarige Italiaan niet meer. Maar af en toe uithalen lukt nog wel. Zoals vorig week in de Ronde van Sicilië. Het toont dat hij in eigen land nog altijd net iets meer kan. En wie won er in het verleden al twee keer in Lombardije? Jawel.

Julian Alaphilippe

De meest verraderlijke ‘tegenstander’ van Evenepoel, want net als schaduwfavoriet Almeida een renner uit eigen midden. Zit hij in de laatste tien kilometer nog mee vooraan, dan trekt Deceuninck – Quick-Step wellicht zijn kaart. Bewees met zijn recente wereldtitel in bloedvorm te verkeren, al heeft hij sindsdien wel een paar grieperige dagen en een niet altijd even overtuigende Milaan-Turijn achter de rug.

