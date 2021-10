Tadej Pogacar over Evenepoel, Allan Peiper, Merckx en het ‘nieuwe wielrennen’: “Remco en ik gaan mekaar nog vaak tegenkomen”

“Om mee te doen in het ‘nieuwe wielrennen’, moet je overal goed in zijn. Prima zo”, zegt Tadej Pogacar. — © Luka Dakskobler / SOPA Images/Sipa USA

Funfact. Tadej Pogacar kan Eddy Merckx opvolgen. De eerste renner sinds 1972 die in hetzelfde jaar de Tour, een voorjaarsklassieker en een Monument in het najaar wint. Voor het eerst rijdt de Sloveen de Ronde van Lombardije. En zoals dat hoort voor een renner met zijn status: meteen als favoriet. Al is hij niet de enige. “Evenepoel verzorgt altijd en overal de show.”