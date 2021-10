Meintjes en Rota gaan langer door bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

Meintjes (29), de kopman van het team in de Ronde van Frankrijk, behaalde in Parijs de 14e plaats, zijn beste resultaat in een Grote Ronde in vier jaar. De klimmer behaalde voorts een top 20 in het algemene klassementen van de UAE Tour, de Ronde van Romandië en het Critérium du Dauphiné. Meintjes had ook een aandeel in de collectieve prestaties van Intermarché-Wanty-Gobert in de Ronde van Spanje, tot een valpartij de renner op twee dagen van Santiago de Compostela verhinderde om in de top 10 te eindigen. “Mijn resultaten spreken voor zich, binnen Intermarché-Wanty-Gobert heb ik een omgeving waarin ik goed functioneer gevonden. De sfeer en mentaliteit maken me gelukkig. Ik wil het team belonen voor het gedurfde risico om me na enkele moeilijke jaren het vertrouwen te geven, want dankzij hen heb ik mijn beste niveau weer te pakken. Ik ben dan ook blij dat ik voor twee extra seizoenen kan tekenen. Bovendien geeft de continu groei van het team me veel vertrouwen.”

Rota (26) klom in de kleuren van Intermarché-Wanty-Gobert op naar het hoogste niveau. Hij liet zich onder andere opmerken in zijn thuisland, in de Trofeo Laigueglia (10e), de Giro della Toscane (4e), de Coppa Sabatini (5e), Tre Valli Varesine (7e) en hij onderscheidde zich in de World Tour door als best geplaatste renner van het team te eindigen in de Tirreno-Adriatico (22e) en de Ronde van Polen (12e). Afgelopen zomer behoorde Rota tot de beste renners in de Clasica San Sebastian (4e), nadat hij door een valpartij uitgeschakeld werd voor de sprint om de overwinning. “Elke wedstrijd opnieuw ben ik gelukkig om met de Intermarché-Wanty-Gobert-familie op pad te gaan. Ik voel me goed binnen deze aangename sfeer en het was voor mij dan ook zeer logisch om mijn contract te verlengen. Elke wedstrijd werd ik beter en vooral in de Ronde van Frankrijk ben ik als renner veel gegroeid. Ik ben trots over de weg die ik afgelegd heb en ben gemotiveerd om samen met het team te blijven groeien.”

“We hebben op Louis Meintjes ingezet om in het klassement van de Grote Rondes mee te spelen, wetende dat hij enkele moeilijke jaren achter de rug had maar ook al meerdere top 10 plaatsen in de Tour en Vuelta behaald had”, reageert CEO Jean-François Bourlart. “We hebben een programma op zijn maat opgesteld en hebben onmiddellijk onze blijk van vertrouwen met hem gedeeld. Dankzij een warme en kwaliteitsvolle werkomgeving heeft hij vrij kunnen koersen en een hoog niveau kunnen halen. Zijn prestaties in 2021 zijn een goed voorteken voor de twee komende jaren, want ik ben ervan overtuigd dat we met hem nog mooie dingen kunnen bereiken, onder andere in de Grote Rondes. Lorenzo Rota, die met ons team het hoogste niveau ontdekt heeft, profileerde zich al snel tot leider in de meest prestigieuze wedstrijden. Hij bezit de offensieve koersstijl van ons team, zoals hij onder andere in de Amstel Gold Race en de Ronde van Frankrijk getoond heeft. Deze renner bezit een groot potentieel, dat hij dit seizoen al aan de beste punchers laten zien heeft, en een goede beensnelheid. We zijn dus benieuwd wat we in de komende twee jaar samen met hem kunnen bereiken.”