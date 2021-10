Dinsdag houdt premier Alexander De Croo zijn State of the Union. Als zijn regering dit woelige najaar overleeft, kunnen de politieke partijen zich stilaan beginnen voor te bereiden op de nationale en lokale verkiezingen van 2024. Halverwege de legislatuur is het tijd voor een stand van zaken. De hamvraag is: wie doet Zuhal Demir in Limburg nog wat?